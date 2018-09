Il Milan è pronto a riabbracciare Conti. Reduce da un doppio intervento al ginocchio, l'ex esterno dell'Atalanta scalpita per tornare in campo. Se tutto andrà per il verso giusto, Gattuso l'avrà a disposizione a partire da ottobre.

Classe 1994, Conti, arrivato al Milan nell'estate del 2017, ha disputato, ad oggi, sono cinque presenze con la casacca rossonera. Un suo pieno recupero, farebbe comodo anche al tecnico della Nazionale Mancini.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 09:25