Milan, Conti torna in campo dopo un anno

Andrea Conti torna in campo 432 giorni dopo il grave infortunio. Il terzino del Milan, ex Atalanta, è sceso venerdì in in campo con la squadra Primavera, affrontando il Chievo Verona e rimanendo sul terreno di gioco per circa un'ora: nessun problema al ginocchio e buone discese sulla fascia, anche se la condizione è inevitabilmente ancora precaria.

Dopo l'operazione al crociato e il lungo recupero, Conti vede più vicino il ritorno in serie A e Gattuso lo aspetta a braccia aperte.

SPORTAL.IT | 03-11-2018 10:15