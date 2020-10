Il Milan non perde un colpo: abbattuto il Celtic in Europa League

Il Milan inizia con una vittoria di prestigio la sua avventura in Europa League. La squadra di Pioli si impone per 3-1 a Glasgow contro il Celtic nella prima giornata della fase a gironi della seconda competizione europea. Krunic apre la marcature al 14′ di testa su cross di Castillejo. Il raddoppio arriva prima dell’intervallo, grazie a una bella azione finalizzata da Brahim Diaz.

Nella ripresa la squadra rossonera cala vistosamente e il Celtic riapre la partita con Elyounoussi di testa al 76′. In un finale nervoso, gli uomini di Lennon non riescono più a impensierire Donnarumma ed è invece Hauge a chiudere il match in contropiede al 92′.

LA GARA

Avvio di grande intensità degli scozzesi, dopo un po’ di sofferenza iniziale il Milan prende le misure e quindi il controllo del match. La squadra rossonera capitalizza subito la prima vera occasione da gol al 14′: Castillejo crossa per Krunic che di testa anticipa Duffy e batte Barkas.

La reazione dei padroni di casa è debole, il Diavolo controlla e gestisce abbassando il ritmo del match, per poi colpire di nuovo nel finale di tempo. Al 42′, su contropiede innescato da Ibrahimovic e rinifito da Theo Hernandez, Brahim Diaz trova il raddoppio con un bel tiro ad incrociare.



Più bassi i ritmi nella ripresa, il Celtic imbastisce una reazione ma Donnarumma resta inizialmente inoperoso. Pioli al 66′ decide di far rifiatare Ibrahimovic, dentro al suo posto Leao. Il Milan lascia l’iniziativa nelle mani dei padroni di casa e questo irrita il tecnico rossonero, soprattutto dopo una chance creata da Elyounoussi.

Al 76′ proprio il calciatore marocchino naturalizzato norvegese riapre il match con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, anticipato Tonali. Pioli decide di dare la sveglia ai suoi inserendo Hauge per Brahim Diaz e Saelemaekers per Castillejo.

Finale nervoso, il Celtic prova ad attuare un forcing ma il Milan riesce a tenere lontano il pericolo e allo scadere chiude la partita con Hauge in ripartenza.

OMNISPORT | 22-10-2020 22:55