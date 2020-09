Milan, continua il momento magico ma non sui social

Il Milan non si ferma. Per i rossoneri la vecchia stagione e quella nuova sembrano essersi fuse perfettamente con i rossoneri che continuano a conquistare vittorie e a convincere. Non era facile riuscire a superare anche l’ostacolo Crotone, soprattutto dopo le fatiche di Coppa, ma i rossoneri ce l’hanno fatto grazie alle reti di Kessie nel finale di primo tempo e al primo gol rossonero di Brahim Diaz ad inizio ripresa.

Ma come spesso accade la vittoria non porta solo il sorriso per i tifosi rossoneri che sono preoccupati per l’infortunio di Rebic, uno dei giocatori simbolo di questo momento magico. Ed è stato proprio il croato anche il protagonista di un episodio molto controverso, con un fallo di mano in area non sanzionato dall’arbitro.

La polemica sui social

Sui social monta la polemica per l’episodio arbitrale e sono in tanti a criticare la decisione del direttore di gara e il mancato intervento del Var: “Quello di Rebic è un clamoroso fallo di mano ma è palese che quest’anno il Milan vogliono portarlo in alto”. E ancora Turidda scrive: “Ladrata stile Juventus”. Su Twitter la polemica è fortissima: “Solita schifezza contro le piccola. Fallo di mano nettissimo e il VAR dimostra lo schifo della Lega Calcio”.

La preoccupazione per Rebic

C’è anche preoccupazione in casa Milan per l’infortunio rimediato da Rebic che ha riportato la lussazione del gomito sinistro già ridotta nello spogliatoio, ma che necessita comunque di ulteriori accertamenti. Il giocatore nel corso degli ultimi mesi è diventato un pilastro nello scacchiere di Stefano Pioli e una sua assenza potrebbe essere un problema per i rossoneri.

Momento magico

Ma come ovvio tutti si concentrano sull’ennesima vittoria che lancia i rossoneri tra le pretendenti a una posizione di élite in serie: “Altra vittoria e altri punti in cascina – scrive Salvatore – Calhanoglu continua a confermarsi, Kessie insostituibile. Bene Kjaer. Male negli ultimi 20: è successo anche contro il Bologna e in Europa League”. E i tifosi chiedono anche uno sforzo sul mercato: “La proprietà deve vedere che siamo un buon gruppo e con 2-3 innesti di qualità possiamo giocarci la Champions League. Dai Elliott, fai sto sacrificio”.

