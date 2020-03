Milan contro il Coronavirus: già raccolti 500mila euro

Milan in prima fila nella lotta contro il COVID-19. Il club rossonero si sta infatti dando da fare in queste delicatissime giornate per raccogliere fondi che possano servire per le cure e la ricerca contro il letale virus.

Il club rossonero ha infatti annunciato tramite una nota ufficiale di aver già raccolto una cifra vicina ai 500mila euro per l'importante missione: "Un gol contro il coronavirus. È quello realizzato dal grande cuore della famiglia Milan che ha permesso di raccogliere, a oggi, quasi 500.000 euro per la lotta al COVID-19. È un traguardo – provvisorio, ovviamente, perché sarà possibile alzare l'asticella ancora più in alto – raggiunto attraverso un gioco di squadra che sta unendo tutta la comunità rossonera, dalla società ai tifosi di tutto il mondo, passando per giocatori, dirigenti, dipendenti e Milan Club", si legge nel comunicato.

La missione, però, non finisce qui. E la società meneghina lo ha ribadito: "Ognuno ha dato, e può continuare a dare il proprio contributo, per supportare il lavoro di tutti coloro che si battono in prima linea per debellare il virus. Perché il Milan è più di una squadra di calcio e oggi più che mai lo sta dimostrato dando il massimo per cercare di vincere la partita più importante, la partita della vita".

SPORTAL.IT | 27-03-2020 20:55