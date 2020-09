Milan: contusione per Ibrahimovic, niente Brescia

Ultimo test amichevole prima di fare sul serio per il Milan, che sfida il Brescia in vista del debutto nei preliminari di Europa League. Mister Pioli non può contare per ora su Zlatan Ibrahimovic, che sta recuperando da un trauma contusivo alla gamba destra.

Il fuoriclasse svedese resta dunque a riposo cercando di recuperare per la delicata sfida di Dublino contro lo Shamrock Rovers, primo di tre ostacoli nella rincorsa alla fase a gironi.

Tocca dunque a Colombo guidare il reparto offensivo rossonero contro le Rondinelle: dentro anche Saelemaekers con Castillejo sugli esterni e Calhanoglu alle spalle della punta. Per il resto mediana e difesa scolpite con gli uomini che dovrebbero scendere in campo anche in terra irlandese. In attesa di Ibra il Milan scalda i motori.

OMNISPORT | 12-09-2020 17:25