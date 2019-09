Milan-Correa, ecco perché l'affare è sfumato

Il mercato del Milan si è chiuso con l’acquisto di Ante Rebic, duttile attaccante che ha di fatto preso il posto del giocatore inseguito per tutta l’estate, Angel Correa.

Nel braccio di ferro con l’Atletico Madrid a spuntarla alla fine è stata la volontà di Diego Simeone, che pur non considerando Correa un titolare fisso ha voluto tenere in rosa l’ex San Lorenzo in vista di una stagione molto lunga.

In realtà, secondo quanto svelato da 'As', a fare la differenza sarebbe stata la distanza economica tra domanda e offerta, ovvero 10 milioni: il Milan non ha mai voluto schiodarsi da quota 40, così come l’Atletico non ha abbassato le pretese rispetto ai 50 milioni della richiesta iniziale.



SPORTAL.IT | 05-09-2019 18:35