Milan, corsa contro il tempo per l'attaccante: c'è un nuovo nome

Conto alla rovescia alla fine del mercato, i tempi stringono e il Milan è ancora alla ricerca dell’esterno offensivo richiesto a gran voce da Gennaro Gattuso per poter puntare alla Champions League. La pista più calda è sempre quella che porta a Gerard Deulofeu, ala del Watford che in passato vestì il rossonero con successo per sei mesi, rilanciandosi.

Il club inglese, in mano alla famiglia Pozzo, considerà però lo spagnolo fondamentale e lo lascerà andare solo a una cifra molto alta: i britannici vogliono un prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fino a 25 milioni di euro. Da qui la frenata di Leonardo, che si sta guardando intorno alla ricerca di alternative.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Diavolo sta valutando l’opzione Ismaila Sarr, veloce ala classe 1998, di proprietà del Rennes. L’attaccante senegalese sta esplodendo in questa stagione: 9 reti e 6 assist in 29 partite disputate nel club francese tra Ligue 1, Europa League Coppa di Francia. Il Milan non va oltre i 20 milioni di euro come offerta, mentre il Rennes non chiede meno di 30. Le due parti potrebbero incontrarsi nelle prossime ore. L’altro obiettivo, Ferreira Carrasco, si allontana invece decisamente: sulle sue tracce c’è l’Inter.

Intanto Gattuso loda il neo acquisto Piatek: “Mi ricorda Tomasson, ha caratteristiche ben precise: Jon non si risparmiava mai in allenamento e ci dava una grandissima mano anche quando giocava dall’inizio. Piatek è arrivato da poco ma mi piace, è un ragazzo curioso che guarda le foto a Milanello: gli piace osservare, parlare e vivere la struttura. Questo è qualcosa di bello. Domani se la giocano lui e Cutrone”.

Sul riscatto di Tiemouè Bakayoko: “Un giorno un giocatore è un bidone, un giorno è un fenomeno. Oggi sento tante voci ma lui deve mettere le sue caratteristiche a disposizione della squadra. È giocatore che salta l’uomo, tecnico, e ci sta dando una grande mano”.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 29-01-2019 10:00