Milan, cosa c'è dietro le ferie extra di Maignan e Rabiot: Baresi, il mercato e Amorim, è polemica

I due giocatori francesi torneranno solo dopo Ferragosto, sette giorni prima dell'inizio del campionato, e scoppia il caos sui social, tifosi inferociti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Uno ha rinnovato il contratto fino al 2031 ed è il capitano, l’altro a Mondiale in corso assicurava che sarebbe tornato regolarmente al Milan anche senza il suo mentore Allegri ma in queste ore sia Maignan che Rabiot sono al centro di una bufera mediatica. I due nazionali francesi erano attesi a Milanello per mercoledì 12, ovvero alla ripresa dei lavori rossoneri dopo la tournée, ma si ripresenteranno soltanto domenica 16, ovvero il giorno dopo l’ultima amichevole estiva (a Breslavia contro lo United). Inizieranno la preparazione assieme ai compagni quando mancherà solo una settimana al debutto in campionato il 23 agosto a Torino con i granata e tra i tifosi serpeggia una certa delusione.

Maignan il primo bersaglio dei tifosi

Per i tifosi il più colpevole è Maignan, in quanto capitano. Non è sfuggito a nessuno che non abbia interrotto le vacanze per dare l’ultimo saluto a Franco Baresi, il capitano vero: in tanti vorrebbero degradarlo per dare la fascia a Modric ma anche Rabiot non ha giustificazioni agli occhi dei tifosi. E’ vero, la Francia è arrivata fino alla finale per il terzo posto, giocata sabato 18 luglio ma allora perché Lautaro – che con la sua Argentina è giunto alla finale del giorno successivo – è già ad allenarsi con i compagni all’Inter? Il sospetto che dietro ci possano essere manovre di mercato c’è, anche se latente, ma è la fiducia nei due francesi che è venuta meno nel popolo rossonero.

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La rabbia dei tifosi sul web

Fioccano i commenti sui social: “Rabiot al Napoli con papà Allegri e Maignan al Chelsea” e anche: “Maignan e Rabiot non vogliono tornare al Milan e pretendono di essere ceduti.” e poi: “Amorim fin troppo aziendalista, mentre i 2 Re Sole Rabiot e Maignan fanno con calma. Spero non in uscita perché sarebbe tardi per rimpiazzarli. Non c’è più entusiasmo nelle estati” e ancora: “26 giorni di ferie e non hanno trovato mezza giornata per Franco Baresi. Capitano solo a parole con comportamenti inaccettabili negli ultimi 3 anni,bisogna smetterle di trattarli come ragazzini di 14 anni sempre scusati qualsiasi cosa facciano, afuera.”

“Se la società è d’accordo dov’è il problema? E poi? 3 giorni cambiano la stagione? Oppure vinci se compri i giocatori giusti e i vari Estupinan?” e poi: “Scommettiamo che Maignan e Rabiot verranno usati come caprio espiatorio in caso la squadra vada male? Proprio come successo con Leao e Theo Hernandez con il cooling break” e anche: “Maignan e Rabiot sanno bene che ad attenderli a Milanello c’è un allenatore imbarazzante e tutti gli ammutinati della scorsa stagione nessuno escluso, fosse per loro non tornerebbero più.. come dargli torto”

Il web è scatenato: “Follia che Rabiot e Maignan si presentino a Milanello il 16 agosto ad una settimana dell’inizio del campionato. Lautaro finalista del Mondiale oggi è tornato a Milano” e poi: “Un Capitano vero, torna PRIMA dalle vacanze, non una settimana dopo. Mi dispiace ma Maignan ha solo da imparare da Lautaro Martinez: la differenza tra arrivare ottavi/quinti e vincere sta anche in questo. La fascia che fu di Baresi e Maldini va onorata in un altro modo” e ancora: “Una società seria, con giocatori seri si vede anche da queste cose. Soprattutto dopo una stagione come quella appena passata” e infine: “Che venga tolta la fascia di Capitano a Mike. Non rappresenta il Milan. Se vogliono andarsene, basta che portano offerte e amen”