Milan, Costacurta mette alla porta Leao: “Mica è Kaka o Shevchenko”. Ibrahimovic in bilico, cosa succede

Costacurta demolisce il mito Leao e invita il Milan a ripartire senza false stelle. Intanto Cardinale valuta una scelta destinata a incidere sul futuro di Ibrahimovic.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Milan continua a interrogarsi sul proprio futuro dopo una stagione deludente e segnata da profonde crepe tecniche e caratteriali. A scuotere l’ambiente rossonero sono arrivate le parole di Alessandro Costacurta, che non ha risparmiato critiche a diversi protagonisti dell’ultima annata. Nel mirino soprattutto Rafael Leao, considerato troppo spesso una stella senza averne davvero il peso specifico. Sullo sfondo resta poi il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui ruolo all’interno del club potrebbe essere ridimensionato dalle prossime scelte di Gerry Cardinale. Il Milan si trova così davanti a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la propria struttura.

Costacurta boccia Leao: “Non è Kakà, non è Shevchenko”

L’ex difensore rossonero è stato particolarmente netto nel giudizio sull’attaccante portoghese. Per Costacurta, il grande errore degli ultimi anni è stato quello di considerare Leao il leader tecnico ed emotivo della squadra. “È sempre stato sbagliato considerarlo un leader, invece che un buon giocatore capace di accendersi a intermittenza“, ha spiegato l’ex bandiera milanista. Poi l’affondo più pesante: “Se va via, certo non perdi Kakà o Sheva. Rafa non è mai stato un fuoriclasse”. Una presa di posizione destinata a far discutere e che fotografa il crescente distacco tra una parte dell’ambiente e il numero dieci portoghese.

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Il Milan riparte senza intoccabili

Secondo Costacurta, il problema del Milan va ben oltre il singolo giocatore. L’ex difensore vede una squadra composta da “bravi ragazzi” ma priva della personalità necessaria per competere ai massimi livelli. Per questo la sua ricetta è chiara: servono figure capaci di dare disciplina, identità e mentalità vincente. “Vorrei qualcuno che disciplinasse finalmente la squadra, che restituisse entusiasmo, gioco, corsa e identità“, ha dichiarato. Un messaggio che suona come una richiesta di rivoluzione culturale prima ancora che tecnica.

Ibrahimovic resta, ma il suo potere è a rischio

Parallelamente cresce l’attenzione attorno al ruolo di Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante continua a essere uno dei principali consiglieri di Gerry Cardinale nelle valutazioni sul futuro assetto sportivo del club. Tuttavia la sua posizione non appare più così solida come qualche mese fa. Le prossime decisioni della proprietà potrebbero infatti modificare sensibilmente gli equilibri interni, soprattutto se dovesse prendere quota una figura destinata ad accentrare il controllo dell’area tecnica. Intanto, lo svedese è negli Stati Uniti per commentare i Mondiali: una scelta che non è stata apprezzata (eufemismo) dai tifosi.

La scelta di Cardinale: Rangnick o Ibrahimovic

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il vero nodo strategico riguarda l’eventuale arrivo di Ralf Rangnick. Il dirigente e commissario tecnico dell’Austria rappresenterebbe una soluzione manageriale forte, con ampi poteri sull’organizzazione sportiva del club. In questo scenario, inevitabilmente, lo spazio decisionale di Ibrahimovic verrebbe ridotto. La questione è stata sintetizzata chiaramente: Cardinale dovrà scegliere se affidare il progetto a Rangnick oppure continuare a dare centralità allo svedese nella costruzione del nuovo Milan.

Allenatore e dirigenza: il futuro si decide ora

Nel frattempo resta vivo anche il nome di Oliver Glasner per la panchina. L’allenatore austriaco continua a essere uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza, ma manca ancora il via libera definitivo della proprietà. Costacurta, dal canto suo, ritiene che il Milan possa tornare competitivo in tempi relativamente brevi, a patto di individuare le persone giuste nei ruoli chiave. “Si parte dal manico, e cioè da allenatore e direttore tecnico“, ha spiegato. Un concetto che sintetizza perfettamente il momento rossonero: prima dei calciatori, sarà la nuova architettura del club a decidere il futuro del Diavolo.