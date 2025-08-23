Milan, Estupinan da incubo (a parte l’assist): per i tifosi è già il nuovo Emerson Royal e Allegri lo boccia subito

Quarantacinque minuti da incubo per il nuovo esterno rossonero, che fa tremare i tifosi sui social e viene sostituito all'intervallo

Esordio complicato per il Milan nella prima stagionale contro la Cremonese a San Siro. Il ritorno di Massimiliano Allegri in rossonero regala una prima frazione con pochi sussulti e con il solito annoso problema sui piazzati. Arriva dal corner di Zerbin, infatti, il vantaggio dei grigiorossi con Baschirotto, che supera Maignan appena prima della mezz’ora.

Il Diavolo rialza la testa al primo di recupero con l’incornata vincente di Pavlovic servito da Pervis Estupinan. L’ex Brighton però, nonostante l’assist vive una serata da incubo e nell’intervallo arriva la bocciatura di Allegri.

Milan, primo tempo choc

La grande attesa del nuovo Milan di Massimiliano Allegri sbatte contro il sapore amaro della realtà. Se in tanti, infatti, indicano il Diavolo tra le favorite per lo scudetto, i primi 45’ dell’esordio stagionale sono per larghi tratti da dimenticare. Di fronte, una Cremonese attenta, che sorprende la retroguardia rossonera al 28’ con lo stacco perfetto di Baschirotto sul corner dalla destra di Zerbin. Maignan non può nulla e giù fischi dagli spalti di San Siro. Al 46’, il Milan trova il pari con Pavlovic, ma Allegri non può essere soddisfatto.

Allegri boccia Estupinan

E Max non perdona e all’intervallo lascia negli spogliatoi Estupinan. Nel primo tempo, l’ex Brighton è tra i più timidi e meno in palla della serata: perennemente in affanno e puntualmente in ritardo e impreciso nelle chiusure, fatica anche a rendersi pericoloso in avanti. Così, nemmeno l’assist al compagno nell’occasione del pareggio, fa cambiare idea al tecnico. Dentro Alex Jimenez. Pervis bocciato.

Il timore dei tifosi rossoneri

Una bocciatura che arriva anche dai tifosi, che sui social palesano la propria preoccupazione e accostano il laterale ecuadoriano a Emerson Royal. “Emerson Royal con un parrucchiere migliore”, scrive qualcuno e ancora: “Temo che Royal fosse anche più forte”, “Molto male Estupinan (tranne l’assist), sembra proprio perso”, “Questi minuti di Estupinan non li ho mai visti fare a nessun calciatore in vita mia”, “Gente che si lamentava di Theo Hernandez ora si goda questa schifezza di Estupinan. Questo ci farà rimpiangere Royal”, “Rimandate indietro sto qua e comprate un terzino decente INDEGNI”, conclude un tifoso in rotta con la società.