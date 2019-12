Milan, crisi Piatek: l'attaccante ha una spiegazione

Una delle maggiori delusioni del Milan fino ad ora è senza ombra di dubbio Krzysztof Piatek. Il polacco ha messo a segno appena 4 reti (di cui tre su rigore) in 15 presenze.

Intervistato da Sky Sport, l'ex bomber del Genoa ha provato a dare una spiegazione: "Forse ho fatto delle cose sbagliate durante il precampionato. Nelle prime partite non ero fresco, mi sentivo pesante e senza energie. È stato un problema ma adesso mi sento meglio: gioco bene con la squadra, lotto e recupero molti palloni. Questo è il vero Piatek e voglio continuare così".

"La passata stagione avevo segnato di più ma tutto è possibile. Quando sono in forma posso segnare anche 6-7 gol in poche partite: penso solo a questo, posso ancora arrivare alle reti dell'anno scorso".

Nelle scorse settimane si è anche parlato di un possibile trasferimento di Piatek: "Quando il primo attaccante non è in forma e non gioca al suo livello, è normale che per i tifosi e per il club sia un problema. Ma penso sempre positivo, lavoro duro e ho tutto per fare bene. Sono l'attaccante del Milan. Penso solo a dare il 100%: non penso al mercato, solo ai tre punti da conquistare nella prossima partita".

Per ovviare alla crisi di risultati, i dirigenti del Milan stanno comunque ideando una strategia per il mercato di gennaio. In cima alla lista dei desideri c'è Zlatan Ibrahimovic (che si pensava dovesse rimpiazzare proprio Piatek), ma Dani Olmo resta una pista calda. Todibo è il nuovo nome per la difesa, mentre resta viva l'ipotesi Demiral nonostante le richieste da parte della Premier League.

Per finanziare gli investimenti ci sono diversi giocatori in uscita: Borini sembra destinato all'approdo al Torino mentre Rodriguez e Kessie potrebbero riabbracciare Gattuso al Napoli. Proprio l'agente dell'ivoriano giovedì ha dichiarato: "Lo vedo ancora al Milan, ma non escludo niente. Il mercato di gennaio sta per arrivare: se dovesse arrivare qualcosa la prenderemo in considerazione. E' vero che Gattuso ha stima del ragazzo, l'ho chiamato per fargli i complimenti per l'approdo al Napoli".



SPORTAL.IT | 12-12-2019 23:28