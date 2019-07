Milan, Cutrone lascia il ritiro: addio vicinissimo

Patrick Cutrone saluta il Milan. L'attaccante 21enne, secondo quanto riportato nella notte da La Gazzetta dello Sport, ha lasciato il ritiro dei rossoneri in terra statunitense per far ritorno in Italia, dove sarà finalizzato il suo trasferimento al Wolverhampton, squadra inglese impegnata in queste settimane nei preliminari di Europa League.

Il nome di Cutrone era già da tempo nella lista delle possibili partenze in attacco, e vista la presenza di Piatek, unita al possibile arrivo di Rafael Leao e alla trattativa per portare a Milano Angel Correa, il suo spazio all'interno di una rosa impegnata solo su due fronti (campionato e Coppa Italia) si era decisamente assottigliato.

La cessione dovrebbe garantire una discreta plusvalenza alla squadra rossonera: Cutrone, infatti, aveva giocato finora solo nel Milan, partendo dalle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra nella stagione 2017/2018, segnando 18 gol in 46 partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Lo scorso anno, però, ha subito prima la concorrenza di Higuain e poi quella di Piatek: in 43 presenze stagionali complessive Cutrone ha così dimezzato il proprio bottino, segnando 9 reti.

Cutrone non è l'unico giocatore del Milan con le valigie in mano: resta infatti in attesa di una nuova sistemazione André Silva, dopo il mancato trasferimento al Monaco (su di lui Southampton e Olympique Marsiglia), mentre per quel che riguarda Suso resta aperta la possibilità di un trasferimento alla Roma, che secondo le ultime notizie sarebbe disposta ad offrire, oltre ad una base economica, anche il cartellino di Fazio per arrivare allo spagnolo.

Sul fronte arrivi, in attesa del già citato Rafael Leao, continua la trattativa per arrivare ad Angel Correa del'Atletico Madrid. Venerdì l'agente dell'argentino ha incontrato i dirigenti rossoneri, si attendono sviluppi. Più lontana, infine, l'ipotesi che porta a Keita Baldé.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 27-07-2019 08:58