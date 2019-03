Milan, Cutrone verso la Bundesliga

Cutrone, chiuso dalla presenza di Piatek, potrebbe, il prossimo anno, giocherà altrove. Secondo quanto rivelato dalla Bild, il Borussia Dortmund sarebbe interessato al giovane attaccante sotto contratto con il Milan.

Classe 1998, Cutrone, durante la stagione in corso, ha visto diminuire il suo minutaggio in campo. L'agente del bomber aveva già allertato la società (è stato accostato anche al Torino). Ora ecco l'interesse del Borussia Dortmund. Da capire cosa farà il Diavolo (Gattuso non vuole rinunciare a Cutrone).

SPORTAL.IT | 20-03-2019 09:05