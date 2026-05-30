Milan, da Allegri a Moncada e Tare: agli epurati è andata bene, paga solo Cardinale alla fine

In due già hanno trovato un altro club mentre Furlani e il ds ex Lazio dovranno comunque essere lautamente stipendiati fino al 2028

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La mossa istintiva di mandar via tutti per resettare il Milan ha un suo prezzo ma alla fine chi pagherà per tutti sarà solo Gerry Cardinale e la RedBird. I quattro licenziamenti in tronco dopo il flop in campionato e il mancato accesso alla Champions costano carissimi al club mentre Allegri e Moncada hanno già trovato un altro club e Tare e Furlani chiedono tutte le spettanze arretrate.

Lo stipendio di Allegri

E’ un segreto di Pulcinella che Allegri abbia già detto sì al Napoli di De Laurentiis ma c’è un aspetto burocratico da definire. Il tecnico livornese aveva un contratto fino al 2027 da 5,5 milioni netti, ora la RedBird sa che deve riconoscere al tecnico la differenza tra quanto avrebbe percepito in rossonero e quel che invece gli verrà riconosciuto da De Laurentiis. Balla circa un milione lordo, ecco perché il tecnico non è stato ancora annunciato dai partenopei.

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La svolta per Moncada

Ha impiegato pochissimo a riciclarsi anche il ds Moncada. Ora che si sono assicurati un posto in Ligue 1, grazie alla cruciale vittoria per 4-1 di venerdì sera nella gara di ritorno dei playoff di Ligue 1/Ligue 2 contro il Saint-Étienne (0-0 all’andata), il Nizza può guardare avanti. Al termine di questa stagione impegnativa, importanti cambiamenti attendono il club della Costa Azzurra nelle prossime settimane. Primo fra tutti, l’arrivo di un direttore sportivo che succederà a Florian Maurice. Non sarà Grégory Lorenzi, con cui il club stava lavorando prima che cambiasse idea, bensì proprio Geoffrey Moncada.

Dopo otto anni al Milan, l’ex direttore tecnico dei rossoneri (39 anni) è stato svincolato all’inizio di questa settimana e, come rivelato da L’Équipe, dovrebbe essere la forza trainante del futuro progetto del club della Costa Azzurra. Moncada ha convinto Jean-Claude Blanc, CEO di Ineos, e Maurice Cohen durante un incontro questa settimana, e un accordo definitivo tra tutte le parti potrebbe essere raggiunto lunedì. Originario della regione (Antibes) e con una precedente esperienza al Monaco, Moncada dovrebbe collaborare con Roger Ricort, vicino a Maurice Cohen ed ex direttore sportivo del club (2002-2009), che tornerebbe in veste di consulente del presidente.

Il futuro di Furlani e Tare

Furlani dal canto suo era legato al club fino al 2028, con un ingaggio da tre milioni di euro a stagione. Numeri che, in assenza di un accordo per una buonuscita o di una rapida ricollocazione altrove del dirigente, peseranno sul bilancio del Milan: stando alle indiscrezioni, il dirigente non ha intenzione di fare passi indietro. Stesso discorso per Tare che ha un contratto da 800mila euro anni fino al 2028. In totale, dunque, il Milan iscriverà a bilancio una cifra di circa13 milioni di euro per salutare i quattro con effetto immediato, cui vanno aggiunti gli esborsi per ricostruire lo staff tecnico e dirigenziale.