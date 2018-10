Milan: Da fuori area si segna meglio ma non sia unico modo

Non c’è il centravanti? Pazienza, si segna da fuori area. Il Milan col Sassuolo si giocava tanto, soprattutto Gattuso che non voleva fare la fine dei suoi predecessori Allegri, Seedorf e Inzaghi invitati a salutare la panchina rossonera proprio dopo le sconfitte con gli emiliani negli anni passati ma andarsi a giocare una partita così delicata senza punte di ruolo è stata una scommessa forte. Vinta, perchè nonostante l’assenza di Higuain, Cutrone e perfino Borini non si era mai visto prima un Milan così spumeggiante. Di sicuro ha funzionato l’effetto-adrenalina: tutti hanno dato di più, si sono sentiti maggiormente responsabilizzati e i risultati si son visti.

Quattro gol tutti insieme e contro una squadra annunciata tra le più in forma del campionato: al Maipei il Sassuolo sognava di scavalcare il Napoli e issarsi al secondo posto dietro la Juve. Invece c’è stata la rinascita del Diavolo. Ma come ha segnato il Milan questi 4 gol? Kessie, Suso (due volte) e Castillejo hanno castigato i neroverdi ma la singolarità è che tutti e 4 i gol sono venuti con tiri da fuori: non succedeva dalla stagione 2004-2005 e per il Milan la statistica si allunga visto che anche l’autogol di Capizzi a Empoli era arrivata su tiro da fuori di Biglia. Guarda caso anche lì senza Higuain.

Trovato l’antidoto all’assenza del Pipita? Andiamoci piano, lo stesso Gattuso ha ammesso che questi non sono gol frutto di schemi: “Non si preparano, sicuramente. Anche contro l’Empoli abbiamo calciato tante volte da fuori area e Terracciano ha fatto 4-5 miracoli. Quest’anno abbiamo creato tante occasioni”. L’arma da fuori, insomma, deve essere un qualcosa in più ma non una gabbia. Il Milan deve imparare anche a segnare su azioni manovrate, da dentro l’area, sfruttando i calci piazzati indiretti. Proprio l’assenza di una punta centrale avrebbe dovuto favorire gli scambi in velocità di Castillejo e Suso, le triangolazioni centrali e le conclusioni dopo un gioco palla al piede. Per ora il Milan si prende il buono (i tre punti e l’iniezione di fiducia dopo la vittoria) del successo con l’Empoli ma Gattuso ha ancora da lavorare per trarrre il massimo da questo organico.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 01-10-2018 14:07