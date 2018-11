Milan, da Roma il prossimo rinforzo

Il Milan è in piena emergenza soprattutto nel reparto difensivo.

Gattuso ha perso Musacchio, Romagnoli e Caldara, e ha a disposizione Christian Zapata e Stefan Simic, che però non gioca in campionato dallo scorso febbraio.

La società rossonera interverrà sul mercato a gennaio per rimediare all'emergenza. Nei giorni scorsi si è fatto il nome di Nicolas Burdisso, svincolato, ma sta prendendo quota l'opzione Martin Caceres.

L'uruguaiano è stato vicino al Milan la scorsa estare ma l'affare non andò in porto. Il centrale della lazio ha collezionato appena sei presenza in questa stagione, quattro in campionato e due in Europa League, prima di finire nel tunnel della panchina e arrivare alla mancata convocazione per la trasferta contro il Sassuolo.

SPORTAL.IT | 19-11-2018 14:40