Milan da Scudetto? Allegri si guarda solo dietro e fa arrabbiare i tifosi: "Così deprime la squadra"

Il tecnico rossonero Max Allegri: “A marzo si guarda la classifica” ma con una frase scatena la delusione dei tifosi nel post-gara di Milan-Torino.

Il Milan rialza la testa e torna a mettere pressione all’Inter, accorciando momentaneamente il distacco in classifica dopo il successo contro il Torino. A San Siro finisce 3-2 per i rossoneri che trovano tre punti fondamentali grazie alle reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana. Un successo tutt’altro che semplice e che soprattutto rilancia la corsa allo scudetto. Di questo avviso non è però il tecnico Max Allegri che fa dietrofront nel post-gara dinanzi le telecamere.

Allegri tra tensione e soddisfazione

Nel post-partita ai microfoni di DAZN, Allegri ha raccontato anche un momento di nervosismo durante la gara dovuto ad un episodio da moviola di Milan-Torino: “Se ho detto a Doveri ‘Io ci provo a stare calmo ma così non ci riesco e smetto’? Era la foga del momento, poi stiamo andando avanti con l’età e non vorrei che il cuore cedesse.”

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Aggiunge poi Allegri sulla gara contro il Torino: “Oggi per noi la partita era molto importante, anche perché venivamo dalla sconfitta con la Lazio. Nel primo tempo abbiamo trovato un Torino molto buono, ma soprattutto noi forzavamo troppo la giocata. Nel secondo tempo i ragazzi sono cresciuti anche fisicamente e non era facile”.

E, infine, l’allenatore rossonero ha poi sottolineato quanto conti il risultato in questa fase della stagione: “L’esultanza di oggi era per l’importanza della partita, siamo in fondo alla stagione. Quando parte il campionato si pensa al risultato, da marzo in poi si guarda anche la classifica perché poi non c’è tempo per sistemarla. Noi avevamo perso in casa con il Parma e a Roma con la Lazio e oggi non era facile da vincere”.

Allegri invita alla prudenza

Dopo il passo falso contro la Lazio, il Milan era chiamato a reagire immediatamente. La risposta è arrivata con una prestazione concreta, ma non senza alcuni pericoli, che consente alla squadra guidata da Massimiliano Allegri di riportarsi al secondo posto, superando momentaneamente il Napoli e tornando a -5 dalla vetta.

Nel post-gara di Milan-Torino, il tecnico rossonero Allegri ha ribadito l’obiettivo della squadra, mantenendo però un approccio prudente: “Noi guardiamo dietro, manca una vittoria in meno al nostro obiettivo prioritario. Sicuramente con questa classifica contro il Napoli sarà una bella serata di calcio”.

Tifosi rossoneri delusi

Con la frase “Noi guardiamo dietro” pronunciata da Allegri nel post-gara i tifosi si sono immediatamente scatenati sui social. C’è chi ha criticato l’atteggiamento del tecnico rossonero dinanzi alle telecamere: “Ma come si fa a dire noi guardiamo dietro anziché noi guardiamo avanti per la rincorsa allo scudetto sull’Inter?”

E ancora: “Un tecnico che a -5 con 8 partite mancanti dice … GUARDIAMO DIETRO??? Ma così la squadra si deprime”. Non si placano gli animi sul web: “Ma che guardiamo dietro?!?!? Guardiamo avanti alla rincorsa scudetto, non si può lasciare vinta così all’Inter di Chivu!!! Che delusione”.

C’è poi chi ci va giù pesante: “Ma magari smettesse. Che bella boccata d’aria fresca prenderebbe il calcio italiano con un tecnico che a -5 dice guardiamo dietro…” E ancora: “Per il resto, le lagne sul rigore – così come i comportamenti di Allegri e di tutto il Milan tra proteste e perdite di tempo – sono veramente ridicole e dovrebbero definitivamente farvi capire del perché il calcio ha ASSOLUTAMENTE bisogno della tecnologia. Ma il karma esiste.”

E infine: “Con Allegri, se ricordate bene, anche mettendo 4 punte non cambiava nulla, si continuava a non creare nulla perché privi di una qualsiasi tattica offensiva come lo sta dimostrando anche al Milan. Ci credo che questo ciuccio dice guardiamo dietro!!!”

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