Milan, da Simone bordate velenose a Leonardo

Il veleno nella coda. Sono considerazioni amare quelle rivolte da Marco Simone a Leonardo. Il rapporto tra l’ex centravanti del Milan anni 90 e l’ormai ex dirigente rossonero, tornato al Paris Saint-Germain dopo un’annata poco soddisfacente, non è mai decollato del tutto. Ed è proprio Simone a spiegare il perché.

L’intervista – Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex bomber racconta delle frizioni tra lui e il brasiliano all’inizio della scorsa stagione: “Rimasi pure chiuso in un hotel una settimana, con lo staff, ad aspettare inutilmente Leonardo, che invece non mi ha mai voluto incontrare di persona. Una mancanza di rispetto assoluta. Lui sarà anche Leonardo, ma io al Milan qualcosina l’ho vinta…”. Parole dure, un progetto riguardante il settore giovanile neppure guardato e il ‘solito’ fair play finanziario a giustificare la decisione di rivolgersi a qualcun altro.

L’entusiasmo di Maldini – E dire che invece Maldini si era detto entusiasta del progetto firmato da Simone. “Li ho incontrati entrambi in sede, tempo dopo”, continua l’ex attaccante che attualmente guida una formazione thailandese, il Ratchaburi Mitr Phol. “C’era la panchina della Primavera da assegnare e mi è stata chiesta la disponibilità, che ho dato. Dopo tutto il pregresso, mi sarei atteso un minimo di riconoscenza”. Invece le porte del Milan sono rimaste chiuse per Simone. Che non l’ha presa bene.

SPORTEVAI | 01-07-2019 12:06