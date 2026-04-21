Milan, da Thiago Silva a Tiago Gabriel: il difensore del futuro è l’ultimo gioiello di Corvino

I rossoneri seguono il difensore portoghese esploso in Salento. Valutazione già alta e concorrenza inglese per il talento classe 2004: i rossoneri pronti a uscire allo scoperto

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Milan guarda al futuro della difesa. Allegri ha chiesto un rinforzo, se non due per il reparto arretrato. Dopo anni segnati da grandi leader come Thiago Silva, serve un nuovo riferimento. Il nome che sta emergendo è quello di Tiago Gabriel. Classe 2004, protagonista con il Lecce e già nel mirino dei top club. Un’operazione che porta la firma, indirettamente, di Pantaleo Corvino, l’uomo che lo ha scoperto e lanciato come capitato a tanti altri big del passato.

L’ennesima corvinata: Tiago Gabriel

Il Lecce continua a distinguersi per la qualità del suo scouting. Sotto la guida di Pantaleo Corvino, il club ha costruito un sistema virtuoso anche se la salvezza resta ancora tutta da conquistare.

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Tra i gioielli esposti in vetrina c’è sicuramente Tiago Gabriel, acquistato nel gennaio del 2025 dall’Estrela Amadora per circa un milione più bonus. Un investimento minimo rispetto al valore attuale del giocatore. Oggi, infatti, la sua valutazione è salita fino a 25-30 milioni di euro.

L’esplosione del centrale portoghese

Arrivato dal campionato portoghese, Tiago Gabriel e si è imposto rapidamente in un calcio completamente diverso fisicamente e tatticamente.

Le sue prestazioni in Serie A hanno attirato attenzione crescente dalle grandi italiane ma non solo. Fisicità, letture difensive e personalità lo rendono un profilo completo. Anche il gol contro la Fiorentina ha confermato il suo momento positivo facendo levitare ulteriormente le sue quotazioni.

Il Milan sonda il terreno con gli agenti

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan è interessato al giocatore. Al momento, però, non esiste una trattativa vera e propria. I rossoneri stanno monitorando la situazione con attenzione e con la consapevolezza di avere la necessità di aggiungere un difensore con queste caratteristiche nel proprio pacchetto arretrato.

Se la priorità è l’attacco, è risaputo che Allegri non sia del tutto convinto numericamente e qualitativamente dell’attuale roster rossonero. Nel frattempo, ci sono già stati contatti con gli agenti del giocatore: dal punto di vista economico, trovare un accordo non sarebbe certamente impossibile. Insomma, i segnali chiari di un interesse ci sono tutti.

Da Thiago a Tiago: una svolta sul mercato dopo gennaio

Da sottolineare, più che altro, c’è l’inversione di tendenza del club rossonero. Lo scorso gennaio, ricorderete, la caccia al difensore centrale era mirata maggiormente a calciatori di esperienza. C’era stata l’idea, poi naufragata, del clamoroso ritorno di Thiago Silva che a 41 anni non aveva alcuna intenzione di appendere le proverbiali scarpette al chiodo.

Il brasiliano è poi finito al Porto e – caso vuole – che sia proprio un portoghese a poterne prendere il posto al Milan. Da Thiago a Tiago tanto cambierebbe: da un giocatore fatto e finito si passerebbe a un giovane di belle speranze con basi solide comunque alle spalle. La proprietà non avrebbe dubbi sulla scelta, Allegri forse qualcuno in più avendo sempre apprezzato la comodità dell’usato sicuro.

La concorrenza inglese e la salvezza del Lecce

Sul Tiago Gabriel, comunque, non c’è solo il Milan. Club inglesi come Brentford e Nottingham Forest si sono già messi in fila per tentarne l’acquisizione e si sa come in Premier League abbiano possibilità di spese se non infinite quasi.

La valutazione del Lecce si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, destinata a variare anche in base alla salvezza del club. Il futuro di Tiago Gabriel sarà uno dei temi caldi del mercato estivo.