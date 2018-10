Milan: dal Brasile, preso Paquetà

(ANSA) – ROMA, 10 OTT – In Brasile sono disposti a scommettere sulle qualità del giovane centrocampista, ma anche sul fatto che il Milan ha già concluso il suo acquisto. Lucas Paquetà, classe 1997, stellina del Flamengo, dunque, continuerà a indossare una maglia con i colori rossoneri, ma questa volta sarò quella squadra italiana.

Secondo GloboEsporte.com, il club brasiliano ha accettato l’offerta di 35 milioni, più bonus, e il giocatore già nei prossimi giorni dovrebbe essere sottoposto alle visite mediche.

La trattativa per arrivare a Paquetà, secondo il sito, è stata condotta in prima persona da Leonardo, che avrebbe battuto la concorrenza del Barcellona e del PSG. In Brasile si parla anche della visita a Milano del ceo del Flamengo, Bruno Spindel, per concludere l’affare.

