Milan: dal Portogallo l'ultima idea per l'attacco

Potrebbe arrivare dal Portogallo il prossimo rinforzo a costo zero del Milan in prospettiva 2019-2020.

La società rossonera ha infatti rimesso nel proprio mirino Yacine Brahimi, che già era stato avvicinato dal Diavolo nel lontano 2015, ai tempi del fondo Doyen e di Bee Taechaubol.

Nel frattempo sono trascorsi quasi quattro anni e il franco-algerino ha compiuto 29 anni. Il suo contratto con il Porto è però in scadenza e proprio su questo potrebbe puntare la nuova dirigenza milanista, che punta a ingaggiarlo a fine stagione a parametro zero.

In tal senso alcuni emissari del club si sarebbero recati a visionarlo in occasione di Feirense-Porto, ultima uscita della sua squadra in campionato. Primo indispensabile passo per decidere se imbastire una reale trattativa.

SPORTAL.IT | 13-03-2019 22:35