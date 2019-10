Milan, dalla Germania arriva una bordata a Rebic

Uno dei giocatori del Milan che ha faticato di più in questo avvio di stagione è senza dubbio Ante Rebic. Il croato, che l'anno scorso è arrivato in semifinale di Europa League, non è mai partito titolare con i rossoneri, collezionando appena 64 minuti.

Il presidente del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht Francoforte, commentando la situazione, non si è risparmiato: "Se devo essere sincero, non ho parole".

"Voleva assolutamente andarsene perché non voleva passare come l'unico dei tre attaccanti legato a noi. Adesso sta in panchina, ha giocato d'azzardo ma sta perdendo. E non sarà semplice per lui" ha riportato la Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 16-10-2019 11:36