Milan-Dani Olmo, la reazione del presidente della Dinamo Zagabria

"La notizia non so da dove sia uscita, anche perché sono il numero uno del club e posso dire di non aver ricevuto nessuna chiamata. Né dal Milan, né in generale dall'Italia". Mirko Barisic, presidente della Dinamo Zagabria, ha così commentato le voci che vorrebbero Dani Olmo, talento spagnolo in forza al club croato, vicino al Milan. Lo riporta 'Sport Mediaset'.

"Posso catalogare quel che è uscito come una speculazione giornalistica – ha aggiunto Barisic -. Poi, da qui a fine gennaio mancano ancora due settimane per cui tutto può succedere, ma Dani Olmo ha un contratto fino al 2021 con la Dinamo e resta con noi".

SPORTAL.IT | 16-01-2020 16:00