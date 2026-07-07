Il Mondiale ha offerto segnali contrastanti per i rossoneri, che ieri hanno perso due pezzi. Ora il mercato torna prepotentemente tema d'attualità.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Mondiale racconta storie che si intrecciano anche con l’Italia e con la nostra Serie A. Sebbene non stiamo vivendo il torneo da protagonisti, ne siamo comunque spettatori interessati. Così è per il Milan che tra la serata e la notte di ieri ha visto due suoi giocatori abbandonare anzitempo la competizione: oltre a Rafa Leao con il Portogallo, c’è stato anche il flop di Christian Pulisic che ha confermato la sua scarsa forma anche in Nazionale. A eliminare l’americano, guarda caso, è stato un ex forse rimpianto come Charles De Ketelaere.

L’exploit di De Ketelaere contro gli USA

I dubbi sulla condizione fisica di Romelu Lukaku hanno aperto le porte della titolarità a Charles De Ketelaere. Spesso e volentieri, infatti, il CT del Belgio Rudi Garcia si è affidato all’atalantino come falso nueve schierandogli tre trequartisti alle spalle. La mossa, ripetuta nel tempo, ha dato nella notte scorsa i frutti più importanti. Il 25enne di Bruges ha infatti messo a segno una doppietta decisiva contro gli Stati Uniti portando i diavoli rossi alla qualificazione. Inevitabile l’accostamento con l’altro Diavolo, quello italiano che ieri ha assistito all’ennesimo exploit del suo ex giocatore, forse scaricato troppo presto in nome della scarsa pazienza tipica delle big del nostro calcio.

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Pulisic non torna più: che è successo all’americano?

E dire che di fantasia in rosa il Milan dovrebbe comunque averne. Se non fosse che, da qualche mese a questa parte, Christian Pulisic sembra l’abbia smarrita di colpo tra infortuni vari e una condizione che fatica a tornare ottimale. Il Mondiale doveva rappresentare la via d’uscita ideale per il giocatore che la proprietà rossonera vuole comunque blindare per rendere ancor di più simbolo. Invece, per l’americano l’avventura iridata è stata l’ennesima conferma di una stagione storta che è culminata con la mancata qualificazione in Champions e con un torneo giocato nettamente sottotono.

Rafa Leao, il futuro è ora

Tra i tanti casi da gestire per il Milan, c’è inoltre quello di Rafa Leao. L’esterno offensivo portoghese è stato una buona riserva per la sua Nazionale, segnando anche un gol ma non riuscendo mai a ritagliarsi un ruolo effettivo da protagonista. Da ieri sera, poi, anche il suo Mondiale è terminato con il tema mercato che torna dunque di strettissima attualità. Prima di partire per il Nord America e anche durante il suo viaggio, il giocatore aveva fatto trapelare la sua volontà di cambiare aria. Da questo punto di vista, probabilmente, sarà determinante il colloquio con Amorim. In pressing c’è soprattutto l’Arabia Saudita che vuole tentare l’attaccante a suon di milioni.

Il segnale dal Mondiale: Ramos può essere la soluzione

Ma non sono arrivati solo segnali negativi dal Mondiale nordamericano. Goncalo Ramos può e deve essere la soluzione al mal di gol del Milan. Il Diavolo ha deciso di investire tanti soldi nel reparto offensivo, dopo una stagione complicata nella quale è sembrata evidente la carenza di un vero numero 9. L’ex PSG avrà subito una maglia da titolare nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Ora tocca mettergli alle spalle uomini di qualità in grado di lanciarlo. Un De Ketelaere in versione USA avrebbe fatto comodo. Anche Pulisic può servire, però, purché torni quello degli scorsi anni.