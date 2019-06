Milan, definita la strategia per arrivare a Fekir

In attesa che si sblocchi l'affare Torreira, il Milan ha messo gli occhi su Nabil Fekir, fantasista del Lione da sempre nel mirino di diversi top club. L'anno scorso i rossoneri avevano già sondato il terreno ma di fronte alla richiesta del presidente Jean Michel Aulas di 70 milioni di euro, la trattativa si era arenata.

Ora che il giocatore è in scadenza tra un anno e non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto, la società francese potrebbe accettare un'offerta da 30 milioni di euro. Secondo il France Football, il Milan sarebbe in contatto con l'entourage del giocatore.

Nelle ultime ore i rossoneri sembrano aver trovato la soluzione ideale per portare il francese a Milano: proporre al Lione uno scambio alla pari con Suso. Lo spagnolo classe 1993, non è infatti contemplato nel modulo base di Giampaolo, il 4-3-1-2: il tecnico abruzzese non utilizza spesso gli esterni offensivi e l'iberico non si è mai adattato al ruolo di trequartista.

Nelle scorse settimane era stata avviata una trattativa per il rinnovo del contratto in modo da togliere la scomoda clausola di rescissione da 40 milioni di euro, ma ogni discorso è stato congelato dopo il brusco addio di Leonardo. Sul giocatore sembrava esser forte il pressing dell'Atletico Madrid ma la pista sembra essersi raffreddata e lo spagnolo potrebbe quindi convincersi a volare in Francia.

Sullo sfondo rimangono vive le trattative per Kabak, Theo Hernandez e, un po' più defilato, Dani Ceballos. Sulle caratteristiche del difensore turco si sa abbastanza: buon marcatore, discreta impostazione col destro, gran saltatore pericoloso anche nell'area avversaria. Il giocatore del Real Madrid è in rotta di collisione con la società e vorrebbe cambiare aria per ritrovare la condizione ideale. Il prestito alla Real Sociedad nella scorsa stagione, però, non ha dato ai Blancos l'impressione di aver trovato un degno erede di Marcelo nel ruolo di terzino sinistro, complici anche alcuni comportamenti discutibili: lo scorso settembre ha ricevuto una maxi squalifica per uno schiaffo a un avversario.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 17:22