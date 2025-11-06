Milan, Deschamps alleato a sorpresa: risparmia la Francia a Rabiot e serve un assist sul rinnovo di Maignan 

Il c.t. dei Bleus non ha convocato il centrocampista per le ultime gare delle qualificazioni ai Mondiali e parlato della situazione di contratto del portiere

Il Milan trova un alleato inedito in Didier Deschamps: il c.t. della Francia ha infatti fatto un favore ai rossoneri rinunciando ad Adrien Rabiot per le prossime gare delle qualificazioni mondiali. Il commissario tecnico dei Bleus, inoltre, ha servito un assist ai rossoneri sulla questione riguardante il rinnovo di contratto di Mike Maignan.

Francia, Deschamps non convoca Rabiot

Adrien Rabiot non dovrà rispondere alla convocazione della Francia per le ultime partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La scelta è del c.t. Didier Deschamps, che ha deciso di risparmiare il centrocampista del Milan, infortunatosi proprio durante gli ultimi impegni dei Bleus dello scorso ottobre: Rabiot, che sta risolvendo i suoi problemi muscolari, potrà dunque continuare a lavorare a Milanello per presentarsi al meglio dopo la sosta novembrina per gli impegni delle nazionali. Partiranno invece per la Francia Mike Maignan e Christopher Nkunku.

Le parole su Maignan

Ma Deschamps ha servito anche un altro assist al club rossonero. In conferenza stampa, infatti, il c.t. della Francia è stato interrogato circa la situazione contrattuale di Mike Maignan, in scadenza a fine stagione e attualmente lontano dall’accordo per il rinnovo col Milan. “Oggi credo che i giocatori prendano con più calma queste situazioni”, ha dichiarato Deschamps, prima di invitare però Maignan a risolvere la questione in tempi brevi. “Idealmente, sistemare la propria situazione personale prima di una competizione importante è la cosa migliore”, ha dichiarato il c.t. della Francia, alludendo ai Mondiali.

L’assist al Milan

Formalmente, Deschamps non ha detto a Maignan di restare al Milan. Tuttavia le parole del c.t. dei Bleus possono essere interpretate come un aiuto al club rossonero. Se è vero che la trattativa tra il portiere e il club rossonero è ferma, è altrettanto vero che nessun altro top club ha accelerato in maniera decisiva per convincere Maignan a firmare. E di fronte a questa stasi il numero uno potrebbe anche scegliere di ascoltare il suo c.t. e ricontattare la dirigenza del Milan per discutere del prolungamento di contratto: a oggi i rossoneri offrono un ingaggio con un ricco ritocco verso l’alto, da 2,8 a 5 milioni di euro all’anno, mentre il francese ne chiede almeno 8. Un stipendio che potrebbe essergli garantito da Chelsea o Bayern Monaco, club che però, al momento, non si sono ancora mossi in maniera concreta.