Milan, destino segnato per Bakayoko dopo gli insulti. Nei guai anche Paquetà

La maglia di Acerbi, l’ora di ritardo all’allenamento, e ora gli insulti in mondovisione a Gennaro Gattuso: Tiémoué Bakayokoè all’epilogo della sua esperienza al Milan.

Leonardo e Gattuso non hanno calcato la mano dopo la partita contro il Bologna ma i rossoneri sono stufi dell’atteggiamento poco professionale del centrocampista francese: i 35 milioni di euro di riscatto erano già una cifra poco abbordabile a causa del fair play finanziario, ora l’addio al giocatore, uomo chiave della mediana per quasi tutto il girone di ritorno, è praticamente certo.

Al 24′ l’episodio che ha scosso il mondo rossonero: Biglia si fa male, Ringhio ordina a Bakayoko di entrare ma il francese, infastidito per non essere stato schierato titolare, indugia e dice di aver bisogno di tempo. Gattuso si spazientisce, manda in campo José Mauri e urla al francese “sei pazzo”. Da qui la serie di “Fuck off man” del giocatore, in faccia all’allenatore calabrese.

Martedì arriveranno i provvedimenti disciplinari e il faccia a faccia in privato con Gattuso, che dopo il match si è espresso così: “Gli ho detto di entrare, ci ha messo otto minuti per allacciarsi gli scarpini e prepararsi e ho deciso di far entrare Mauri. Sinceramente oggi la priorità la aveva solo l’A.C. Milan, a tutti i componenti di questa società. I panni si lavano in casa, domani ci guarderemo negli occhi a Milanello, ci diciamo le cose in faccia come piace a lui e piace a me e dopo vedremo. Ma la priorità ce l’ha il gruppo, complimenti a chi ha battagliato in campo”.

Provvedimenti arriveranno anche per Lucas Paquetà, espulso dopp aver toccato con una manata l’arbitro Di Bello dopo essere stato ammonito. Il giocatore verrà squalificato in ogni caso per due giornate, ma rischia uno stop più lungo e quindi di finire qui la sua stagione. “Il rosso a Paquetà? Mi infastidisce, è la gioventù ma mi dà fastidio“, ha ringhiato Gattuso nel dopo gara.

Così il direttore generale Leonardo su Bakayoko: “Non vogliamo fare un processo pubblico. Il ragazzo ha subito anche cose non semplici. Errori sono errori, cose giuste sono cose giuste. Ma Bakayoko ha tante cose positive come ragazzo. Se sbaglia paga, sono successe anche con altri giocatori. Con lui forse è stata più pubblicizzata. Ma una sola cosa non può essere toccata: il Milan. Questa società non può essere mai danneggiata, noi siamo qua a garanzia di quello. Ci tengo a dire che non è che non parliamo e non vediamo”.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 07:36