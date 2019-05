Milan-Di Francesco, contatti in corso

Contatti in corso tra il Milan ed Eusebio Di Francesco. L'ex tecnico della Roma è stato avvistato a Milano e avrebbe avviato i primi contatti con Leonardo.

La trattativa, riporta la Gazzetta dello Sport, entrerà nel vivo solo nelle prossime settimane: senza ricavi Champions il mercato dovrà essere per forza di cosa ridimensionato e anche il futuro dello stesso Leonardo sarebbe in forte dubbio. E in questo caso potrebbe approfittarne il Siviglia: Monchi punta il mister abruzzese per la prossima stagione.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 14:16