Milan, di male in peggio: altra tegola dall'infermeria

Il day after della sconfitta contro la Juventus è reso ancora più amaro per il Milan dalle ennesime notizie negative che arrivano dall'infermeria rossonera.

Sembra una maledizione: dopo Mattia Caldara (lacerazione tendine d'Achille), Lucas Biglia (lesione muscolare al polpaccio) e Mateo Musacchio (problemi al legamento crociato), il Diavolo rischia di perdere a lungo anche Giacomo Bonaventura.

L'infortunio del centrocampista ex Atalanta, fermo per un'infiammazione al ginocchio, è più grave del previsto. A rivelarlo è stato lo stesso Gennaro Gattuso: oltre all'infiammazione, si è aggiunto un problema cartilagineo che costringerà il giocatore a fermarsi almeno fino ai primi di dicembre.

"Spero di recuperare Calabria nel corso della sosta. Bonaventura ha un problema alla cartilagine. Penso che recupereremo solo Calabria. Calhanoglu? Non è una roba mentale, ha un problema fisico, perché gli dà fastidio il collo del piede. Perché lo faccio giocare? Perché credo ci possa dare una mano comunque", sono state le parole di Gattuso dopo la partita contro la Juventus. La pausa in arrivo potrebbe aiutare gli uomini di Ringhio, che in ogni caso perderanno al rientro Gonzalo Higuain per squalifica dopo l'espulsione nel match contro i bianconeri.

Il Pipita nel dopo gara si è scusato così: "Chiedo scusa a tutti, compagni, tifosi, all'allenatore. So che siamo un esempio per tutti i bambini, per quelli che giocano al calcio, per la gente che ti guarda ma non siamo robot, e ci portiamo dietro delle cose, e l'emozione delle partite. Però credo che a volte gli arbitri dovrebbero capire la situazione. Voglio chiedere scusa alla squadra, ai tifosi e al mister per la reazione che ho avuto. L'arbitro sa cosa gli ho detto e credo che a volte debbano capire le situazioni. Però la decisione è stata questa e chiedo di nuovo scusa".

SPORTAL.IT | 12-11-2018 11:50