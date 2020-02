Milan, dietrofront Pellegatti: Questa volta lo difendo

Più volte nel passato recente Carlo Pellegatti non ha risparmiato critiche a Paquetá. A gennaio, addirittura, l’esperto giornalista ha invocato in diverse circostanze la cessione del brasiliano per consentire al Milan di rinforzarsi in altri settori. Dopo il Torino, però, il giudizio di Pellegatti è in controtendenza rispetto alle critiche generalizzate.

Il giudizio

Nel consueto punto mattutino sul suo canale Youtube il giornalista-tifoso del Diavolo afferma: “Oggi voglio sottolineare la prestazione di Paquetá nel match contro il Torino, prestazione che è stata giudicata insufficiente da molti miei colleghi. Un collega a TeleLombardia mi ha confessato all’intervallo che gli avrebbe dato addirittura 4″.

Sufficienza

Per Pellegatti, invece, Paquetá merita almeno la sufficienza: “Io nella mia pagella ho dato 6 a Paquetá . Ha capito l’importanza del match, ha lottato, si è calato bene nello spirito della partita, ha perso qualche pallone ma ha saputo reagire, è sempre stato presente, ha anche effettuato il tiro più pericoloso verso la porta di Sirigu dopo un assist maestoso di Ibra“.

Ansia da prestazione

A giudizio del giornalista i limiti del trequartista sono soprattutto di natura mentale: “Tutto sommato il progresso che vedo in Paquetá è proprio un progresso mentale, di un giocatore che era abituato a tentare la giocata difficile, magari gli riusciva oppure no ma il pubblico era con lui. Qui invece si sente sempre sotto esame, non è libero di affinare la sua infinita classe”.

La scommessa

Ma cosa ne pensa l’allenatore? “Non so se Pioli sia rimasto soddisfatto della prestazione di Paquetá – si chiede Pellegatti – però sul piano dell’impegno e anche a livello tattico, con quei passaggi filtranti che solo per poco non sono andati a buon fine, c’è poco da dire. Anche l’autostima e la fiducia sono in rialzo e lo dico io che sono sempre stato severo su Paquetá. Pioli sta cercando di vincere la sua scommessa”.

Le reazioni

E i tifosi, come giudicano l’improvviso dietrofront del cronista? “Diamogli ancora tempo così come ne abbiamo dato a un certo Dejan Savicevic: poi sappiamo tutti com’è andata”, ricorda Gianni. “Ha giocato un buon primo tempo…se faceva gol nessuno avrebbe dubitato niente!!! Ha messo grinta e qualità, gli manca il ritmo partita…nel secondo tempo calo fisiologico”, è l’analisi di Loris. Ma non mancano i dissidenti: “Paquetá è un titolare brasiliano, deve dare di più”, tuona Alessandro. Mentre Claudia è irremovibile: “Per me è veramente scarso, parere personale”.

SPORTEVAI | 19-02-2020 08:50