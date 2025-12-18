Milan, il dilemma di Thiago Silva dopo l'addio alla Fluminense. Il retroscena su Zirkzee e la virata su Fullkrug

Il difensore brasiliano pronto a trasferirsi in Europa per chiudere la carriera, ma ancora non ha scelto la sua destinazione: cosa ostacola il suo ritorno in rossonero

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il mercato non va mai in vacanza, anche quando si scende in campo per conquistare un trofeo. Il Milan punta a rivincere la Supercoppa Italiana, ma nel frattempo Tare lavora senza sosta per esaudire le richieste di Allegri. Servono un difensore centrale e un attaccante per rinforzare l’organico e puntare allo scudetto, possibilmente d’esperienza. Thiago Silva e Fullkrug i nomi caldi: il punto sulle manovre del Diavolo.

Milan, Thiago Silva ritorna? Il dilemma del difensore

Anche se ormai ha 41 anni, il nome di Thiago Silva scalda sempre il popolo rossonero. Questione di cuore, di sentimenti. Salutata la Fluminense con 6 mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, il difensore brasiliano è a caccia di una nuova e ultima sfida prima di appendere gli scarpini al chiodo. L’obiettivo è uno e uno solo: giocare in una big per regalarsi il Mondiale con la Seleçao di Carlo Ancelotti e poi uscire di scena da protagonista assoluto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Senza dubbio il ritorno al Milan, dove ha trascorso tre stagioni dal 2009 al 2012 vincendo anche uno scudetto – guarda un po’ con Allegri in panchina – lo stuzzica, è un’ipotesi affascinante, romantica. Ma non così semplice. Perché il giocatore potrebbe preferire la Premier League per avvicinarsi alla famiglia che risiede a Londra. Proprio di recente il figlio 17enne Isago ha firmato il primo contratto da professionista col Chelsea, per cui non è da escludere che la capitale inglese sia in cima alle sue preferenze.

Gimenez operato: quando rientra

È il giorno dell’operazione per Santiago Gimenez. Il centravanti messicano spera così di risolvere definitivamente il problema alla caviglia che lo ha costretto a restare fermo ai box da fine ottobre. Ma l’intervento chirurgico allunga inevitabilmente i tempi del suo ritorno in campo, complicando non poco anche le strategie di mercato dei rossoneri: se tutto andrà liscio, il Bebote non rientrerà prima di sei settimane.

Dunque, Allegri potrà fare affidamento sull’ex Feyenoord solamente in primavera. Dal canto suo, il club di via Aldo Rossi, che sperava di riuscire a cedere il calciatore, dovrà rivedere i suoi piani.

Emergenza attacco, perché Fullkrug e non Zirkzee

Nelle ultime ore il Milan ha intensificato il pressing sul tedesco Fullkrug, avanzando una richiesta ufficiale al West Ham. Si attende solo la fumata bianca, anche perché l’ex Werder Brema e Borussia Dortmund gioca poco alla corte di Nuno Espirito Santo e ancora non s’è sbloccato in campionato (proprio come Gimenez e Nkunku). Questa virata improvvisa sul 32enne è dettata dalla necessità di fronteggiare l’emergenza in attacco e consegnare subito un bomber a Max.

Come spiegato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzo a Il Tempo, i rossoneri avrebbero preferito Zirkzee, ma la trattativa col Manchester United avrebbe richiesto tempi più lunghi, inconciliabili con le esigenze del Diavolo. E, ora, la Roma, che può concedersi il lusso di aspettare, è in pole position per l’ex Bologna.