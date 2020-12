Milan: domani visita di controllo per Ibrahimovic

Domani potrebbe essere il giorno della verità. Intanto Ibrahimovic sta tornando in Italia proprio in queste ore dopo aver passato le feste con i propri familiari. L’esame rimandato una quindicina di giorni fa è in programma domani: l’obiettivo è capire l’entità del danno e soprattutto valutare più precismente i tempi di recupero.

Zlatan non gioca dallo scorso 22 novembre, quando si infortunò al flessore della gamba sinistra nel match vinto contro il Napoli. L’obiettivo dello staff medico rossonero è quello di vederlo tornare in campo il prossimo 18 gennaio nella trasferta di Cagliari.

Domani in base agli esiti dell’esame strumentale, ne sapremo di più.

29-12-2020