Milan, Donnarumma ai saluti: pronto il sostituto

Il futuro del Milan è avvolto nel più totale mistero, soprattutto a livello di rosa e possibile nuovo allenatore. Tanti i giocatori che potrebbero lasciare Milanello al termine della stagione in corso. In particolare riflettori puntati su Gigi Donnarumma.

Il portiere, classe 1999, è molto legato ai colori rossoneri ma, con un contratto in scadenza nel giugno del 2021 (a cifre elevatissime), la possibilità che possa dover lasciare il Diavolo è tangibile. Non è un segreto che Mino Raiola, suo agente, stia valutando diverse soluzioni.

Tra i tanti club interessati al giovane portiere rossonero ci sarebbe anche il Chelsea, desideroso di migliorare, sensibilmente, la propria rosa, così da tornare competitivo in Premier League. Gigi Donnarumma piacerebbe moltissimo.

Pur di farlo diventare un Blues, la società londinese del patron Roman Abramovich sarebbe disposta a mettere sul piatto, secondo Tuttosport, ben 60 milioni di euro e pure il cartellino di Kepa, attuale portiere del Chelsea.

A Gigi Donnarumma verrebbe garantito un contratto di cinque anni ad un ingaggio faraonico, pari a ben otto milioni di euro, netti, a singola stagione (al momento, al Milan, l’estremo difensore ne guadagna sei all’anno).

Il Milan, oltre ad un incasso importante per il cartellino, non avrebbe la necessità di cercare un sostituto di valore. Kepa, nazionale spagnolo classe 1994, ha già dimostrato di avere le carte in regola per giocare ad alti livelli (anche se qualche errore l’ha commesso).

Il sacrificio di Gigi Donnarumma, permetterebbe al Diavolo di mettere in sesto una parte dei suoi debiti e potersi concentrare sul nuovo progetto con più “serenità economica”. Il nome di Ralf Rangnick continua a tenere banco nell’ambiente rossonero.

SPORTAL.IT | 30-03-2020 09:56