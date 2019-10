Milan, Donnarumma è un caso: parti lontane per il rinnovo

Sono giorni, anzi settimane molto agitate in casa Milan. Fuori e dentro il campo. L’inizio del campionato è stato da incubo, con cinque sconfitte nelle prime nove giornate ed una classifica sempre più preoccupante. Il cambio di allenatore da Marco Giampaolo a Stefano Pioli non ha ancora portato i risultati sperati, al tecnico emiliano serve tempo, ma tifosi e dirigenza chiedono risultati immediati perché stare per un altro anno fuori dall’Europa e dalla Champions in particolare potrebbe costare caro anche sul piano del mercato, inteso come acquisti da effettuare e campioni da trattenere.

I nomi dei big della rosa rossonera che potrebbero finire sul mercato sono noti: Suso, capitan Romagnoli e soprattutto Gigio Donnarumma. Il portierone è il miglior elemento della rosa nel primo scorcio di stagione, le sue parate, non solo sui rigori, hanno evitato guai peggiori, ma va da sé che tutto questo comporta ambizioni superiori da parte del giocatore e dell’agente Mino Raiola, che chiedono un Milan competitivo e soprattutto un riconoscimento economico alla prestazioni offerte finora.

Ebbene, secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', in vista della trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021 le parti sarebbero molto lontane: Raiola chiede un quadriennale da 8 milioni netti a stagione, mentre il Milan è disposto a offrire solo un rinnovo di un anno con taglio dell’ingaggio da 6 milioni a 4,5 netti.

Due posizioni opposte, figlie dei rispettivi punti di vista: da una parte un giocatore la cui carriera è in rampa di lancio e che già nel 2017 sembrava essere arrivato a un passo dall’addio, dall’altra una società cui, come dichiarato dall’ad Gazidis, servirà tempo per tornare agli antichi fasti, tempo nel quale sarà necessaria anche una politica di taglio dei costi. Sulla carta l’addio sembra scontato, ma i tifosi, che hanno ormai fatto la pace con Gigio dopo gli screzi di due anni fa, sperano che prevalgano ancora le ragioni del cuore…



SPORTAL.IT | 31-10-2019 11:13