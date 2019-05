Milan, Donnarumma verso il sacrificio

La scure del Fair Play finanziario si sta per abbattere sul Milan. Il club rossonero, per rimettersi in carreggiata, ha bisogno di una cessione eccellente che porti una plusvalenza importante da mostrare ai dirigenti dell'Uefa.

Il nome più caldo sarebbe quello di Donnarumma. Secondo il Corriere dello Sport, il Milan pretende non meno di 55/60 milioni di euro per il cartellino del giovane portiere. La plusvalenza sarebbe notevole e, inoltre, il club risparmierebbe 12 milioni di euro a stagione di ingaggio.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 08:57