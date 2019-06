Milan, Donnarumma verso l'addio: trovato il sostituto

Gianluigi Donnarumma più vicino all'addio al Milan. La grande stagione del portiere rossonero non è bastata a trascinare il Diavolo in Champions League, e ora Gigio potrebbe partire per salvare i conti rossoneri nel mirino dell'Uefa. L'ideale per Maldini e Gazidis sarebbe cedere qualche pezzo pregiato entro la fine di giugno: Donnarumma potrebbe andarsene per cinquanta milioni di euro, generando una plusvalenza importante e liberando il club dal peso del suo altissimo ingaggio.

Secondo il Corriere dello Sport Mino Raiola si è già messo all'opera, alla ricerca di un club (tutto porta al Paris Saint Germain), che gli garantisca un ingaggio superiore a quello attualmente percepito a Milano (6 milioni di euro all'anno). Contemporaneamente Maldini e gli uomini di mercato del Milan hanno messo gli occhi sui possibili sostituti: tra questi il primo della lista è il portiere del Cagliari Alessio Cragno.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere, Maldini avrebbe già avuto un colloquio con il presidente dei sardi Giulini: Cragno interessa anche alla Roma e la richiesta dei rossoblu è molto alta.

Verso l'addio al rossonero anche il secondo portiere Pepe Reina, che in questo caso sarebbe sostituito da Alessandro Plizzari, altro prodotto del vivaio del Milan.

Per quanto riguarda il centrocampo, si registrano passi in avanti per Stefano Sensi del Sassuolo: il discorso è ben avviato e il Milan potrebbe chiudere per cinque milioni di euro circa. Già trovato l'accordo con il promettente regista.

