Milan donne tra un ex e un clamoroso ritorno

Si annuncia un’estate di rivoluzione per il Milan sul fronte allenatori. Se le dimissioni di Rino Gattuso hanno aperto un vuoto sulla panchina della prima squadra, anche la Primavera e la formazione femminile si apprestano a cambiare guida tecnica.

Alla Primavera, fresca di retrocessione, non verrà infatti confermato Federico Giunti, che durante la stagione era subentrato ad Alessandro Lupi, mentre regna l’incertezza in merito al nome del tecnico del Milan donne, reduce da una stagione conclusa con il testa a testa per lo scudetto perso con la Juventus.

Dopo la separazione da Carolina Morace, l’idea è quella di affidarsi a un ex rossonero come Stefano Carobbi, quest’anno alla guida della Florentia, la squadra femminile della Fiorentina, nonché giocatore del Milan tra il 1989 e il '91. A sorpresa però c’è anche la clamorosa ipotesi del ritorno della stessa Morace.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 23:24