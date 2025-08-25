Milan, dopo casi Rabiot e Harder confermata la spaccatura interna: cosa è successo

Le ultime operazioni di mercato indicano una differenza di vedute tra il d.s. Tare, intenzionato a soddisfare Allegri, e l’a.d. Furlani

Da Vlahovic e Rabiot a Harder e Fabbian: la svolta di mercato delle ultime ore del Milan pare confermare la spaccatura interna al club tra il d.s. Igli Tare, intenzionato a soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri, e l’a.d. Giorgio Furlani, denunciata anche da Fabio Caressa a Sky Sport.

Milan, la spaccatura tra Tare e Furlani

Non solo la sconfitta contro la Cremonese: a tenere banco in queste ore in casa Milan è anche la doppia giravolta che il club sta operando sul mercato e che pare confermare la presenza di una spaccatura interna alla dirigenza rossonera. Da una parte ci sarebbe il d.s. Igli Tare, intenzionato a soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri; dall’altra l’a.d. Giorgio Furlani, che invece guarda essenzialmente al bilancio del club e alla possibilità di realizzare plusvalenze, più che alle necessità del Milan in campo.

La denuncia di Caressa

Una dicotomia che ieri è stata denunciata da Fabio Caressa, nel corso di Sky Calcio Club. “Le voci che arrivano dal Milan ci dicono che ci sono un po’ due anime in società”, ha dichiarato il giornalista. “Mi sembra di poter dire che la parte Tare-Allegri e la parte Furlani non necessariamente vanno nella stessa direzione: una parte ha un’idea tecnica e un’altra un’idea economica di gestione del club, e non necessariamente vanno nella stessa direzione”.

Mercato: in attacco da Vlahovic a Harder

A conferma di questa tesi c’è appunto la doppia svolta di mercato operata del Milan nelle ultime ore. Per rafforzare l’attacco rossonero Allegri era stato chiaro, indicando in Dusan Vlahovic la sua prima scelta: il Milan, però, non ha voluto investire nell’ingaggio del centravanti serbo, accontentandosi di mirare prima a Victor Boniface e poi, dopo l’emersione dei problemi fisici del nigeriano, su Conrad Harder dello Sporting, nuova scommessa su cui Furlani sarebbe pronto a fiondarsi.

A centrocampo da Rabiot a Fabbian

Stesso copione per quanto riguarda il centrocampo: Allegri aveva chiesto di provare ad arrivare a Adrien Rabiot, in rotta col Marsiglia, ma il Milan non ha mai davvero affondato il colpo per il francese, optando per una soluzione più economica. In questo momento, in pole position c’è Giovanni Fabbian: giovane e più economico – il Milan lo preleverebbe dal Bologna per una somma tra i 10 e i 15 milioni di euro – è un profilo che piace maggiormente a Furlani.

Tifosi inferociti con Furlani

Le ultime scelte hanno fatto infuriare i tifosi del Milan, unanimi nel condannare Furlani e l’incapacità del club di seguire le indicazioni del suo allenatore. “Ma riuscite a spiegarci cosa succede? Allegri chiede Vlahovic e Rabiot e Furlani gli prende/impone Harder e forse Fabbian: è così O ci sfugge qualcosa?”, domanda Luca su X. “Allegri avrà chiesto Rabiot e questi prendono Fabbian, non esiste un essere umano che odi il Milan più di Furlani”, aggiunge Luca01. “L’allenatore ti chiede Rabiot, un profilo forte e pronto da Milan, tu porti l’ennesima scommessa che non ti aggiunge nulla. E per l’attacco vale lo stesso con Harder”, commenta Lucas. “Allegri ha chiesto un difensore, Rabiot e Vlahovic, gli stanno prendendo Fabbian, Harder e il il difensore no: tutto apposto, siamo il Milan di Cardinale e Furlani”. “Furlani ha stancato, con gente così non rinasceremo mai”, la sentenza di Musahmmi.