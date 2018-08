Milan, doppio colpo di mercato

Finale di mercato incandescente per il Milan, che batte due colpi in poche ore. Dal Genoa arriva l'esterno Diego Laxalt: i rossoneri hanno trovato l'intesa con il Grifone sulla base di 14 milioni di euro più 4 di bonus. L'uruguaiano ha firmato un contratto di 4 anni da 1,1 milioni di euro a stagione.

In attacco, tutto fatto per Samu Castillejo, che si accasa a Milano dal Villarreal per 18 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Bacca prende la strada opposta e torna definitivamente al Sottomarino Giallo.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 16-08-2018 08:25