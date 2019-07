Milan, doppio sacrificio per arrivare a Correa

La dirigenza del Milan negli ultimi giorni è al lavoro per puntellare il reparto offensivo. Uno dei profili più graditi da Maldini, Boban e Massara è quello di Angel Correa. Il giocatore la scorsa stagione ha messo a segno tre reti in campionato ma, per caratteristiche, rende al meglio con un vero bomber al suo fianco.

Per strappare l’argentino all’Atletico Madrid, il Milan dovrà presentare un’offerta da 55 milioni di euro. Il tesoretto nascerebbe dalle cessioni di Cutrone e Andrè Silva, con il potente procuratore Jorge Mendes a fare da regista in questo triplo affare.

L’attaccante classe 1998, dopo esser stato accostato a diversi club di serie A tra cui la Fiorentina, sembra destinato all’estero: piace molto in Inghilterra, al Wolverhampton, ma sullo sfondo rimane l’ipotesi Germania. Il portoghese, invece, è reduce dalla stagione altalenante in Spagna ma il Monaco avrebbe già sondato il terreno. Intoccabile, invece, Piatek.

Una volta rifinito l’attacco, la dirigenza rossonera si concentrerà sul reparto difensivo, dove Giampaolo ha una grave emergenza. Al momento, infatti, il tecnico può contare su appena tre centrali: Romagnoli, Musacchio e Caldara. Il primo obiettivo di Maldini era Andersen dalla Sampdoria ma il giovane ha scelto di approdare al Lione. Sempre seguendo la linea delle ottime prospettive è stato sondato il terreno per Upamecano ma la richiesta del cartellino di Calhanoglu e 30 milioni di euro è considerata esagerata dal Milan.

In tempi più recenti si è parlato di Bailly, ivoriano del Manchester United che non è considerato incedibile. La sua valutazione si aggira intorno ai 35 milioni ma i diversi infortuni riportati dal giocatore non convincono del tutto la dirigenza rossonera.

SPORTAL.IT | 19-07-2019 09:01