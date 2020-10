Milan, Duarte può sorridere: è negativo al Covid-19

Meno due. Il Covid-19 allenta la propria morsa sul Milan e, dopo Zlatan Ibrahimovic, lascia libero anche Leo Duarte, l’altro giocatore della rosa rossonera contagiato dal virus nelle scorse settimane, il cui ultimo tampone è risultato negativo.

A riferirlo è ‘Sky Sport’, in attesa di un comunicato ufficiale del Milan. Leo Duarte era stato colpito dal Covid quasi un mese fa, lo scorso 23 settembre, dovendo dunque rimanere in isolamento e privando Pioli di un’ulteriore alternativa difensiva in un periodo già particolarmente complicato.

Una sola presenza in campionato per Leo Duarte, in campo nella parte finale del match di debutto contro il Bologna: una ventina di minuti prima di scoprire la propria positività e, di conseguenza, di fermarsi da ogni attività.

L’ex Flamengo può dunque tornare a disposizione di Pioli, che dopo aver ritrovato l’infortunato Romagnoli vede aumentare le proprie opzioni davanti a Donnarumma. L’unico contagiato della rosa del Milan rimane così Matteo Gabbia.

OMNISPORT | 19-10-2020 20:14