Milan, due notizie buone e una meno per Gattuso

Giornata di allenamento a Milanello con Gattuso che sta preparando la squadra in vista della trasferta di Empoli.

Nella giornata di martedì sono arrivate due notizie buone e una cattiva per il Milan. Cutrone e Calabria hanno svolto quasi interamente il lavoro giornaliero con il gruppo, mentre Caldara è rimasto in palestra per svolgere un lavoro personalizzato.

L'ex Juventus sente ancora fastidio alla schiena, problema che si porta dietro da diversi mesi.

Il difensore e l’attaccante provenienti dalla Primavera rossonera hanno recuperato, rispettivamente, da un attacco febbrile e da una distorsione alla caviglia.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 20:05