Il futuro di Kalinic non è ancora chiaro. L'unica certezza è che lascerà il Milan (che sogna Immobile). Erceg, agente del bomber croato, ha parlato del futuro del suo assistito che, probabilmente, sarà nella Liga.

"L'Atletico Madrid è interessato, non possiamo negarlo, ma anche il Siviglia. Abbiamo tante opzioni ma dipende dal Milan", le parole dell'agente di Kalinic al media As. Si attende l'offerta giusta per chiudere l'affare e salutare il croato.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 07:30