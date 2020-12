Milan: due opzioni per la difesa a gennaio, i tifosi scelgono

La scelta di un difensore centrale da affiancare a Kjaer e Romagnoli pare essere la priorità del mercato in entrata del Milan per la sessione di gennaio. D’altra parte il danese ha bisogno di rifiatare – è stato il rossonero più utilizzato da Stefano Pioli fin qua – mentre il capitano sta vivendo una stagione di alti e bassi. Avere un’alternativa, dunque, farebbe comodo ai rossoneri per alimentare i sogni scudetto.

Le due opzioni per la difesa a gennaio

Due i nomi sul taccuino di Paolo Maldini, entrambi di giocatori giovani e di talento, facilmente inseribili nel progetto tecnico del Milan: il primo è quello di Ozan Kabak, centrale turco dello Schalke 04, da mesi nel radar del dirigente rossonero; il secondo, più recente, è Mohamed Simakan, talento dello Strasburgo.

Il Milan prenderà solo uno dei due a gennaio e i tifosi sul web si dividono su chi rappresenterebbe l’investimento migliore. “Anche se non saremo noi tifosi a decidere il difensore sul mercato, spero la società prenda Kabak. Successivamente spero anche prenda una prima punta, come sostituto di Ibrahimovic”, il commento di Andrea su una pagina Facebook frequentata dai tifosi rossoneri.

“Ma quale Kabak che lo Schalke prende 5 gol a partita… Meglio Simakan”, ribatte Alex. “Kabak a gennaio, poi in estate un rinforzo a centrocampo, magari Renato Sanches”, commenta Marco, guardando già alla finestra successiva di mercato.

I milanisti punterebbero altri centrali

Ma tra i milanisti c’è anche chi non si fida né di Kabak, né di Simakan, come Giuseppe, che preferirebbe un altro centrale giovane e in rampa di lancio nel calcio europeo: “Tra i difensori centrali cercati forse ne avete dimenticato uno, Ajer del Celtic. I contatti tra i due club ci sono stati e ci sono e la prova è il passaggio in prestito di Laxalt, di cui il club scozzese è soddisfatto; e poi c’è la possibilità di uno scambio o contropartita che, di questi tempi, è una delle formule di trasferimento più cercate e ambite dalle società e tre per le caratteristiche tecniche del difensore norvegese. Per me è lui in pole position e lo è da tempo”.

Manos, invece, punterebbe su un giocatore che già conosce la serie A: “Il Milan deve prendere assolutamente un difensore, se riuscissimo ad acquistare Milenkovic dalla Fiorentina sarei davvero soddisfatto, comporrebbe una gran coppia con Romagnoli”.

SPORTEVAI | 02-12-2020 12:16