Milan, è arrivata la sentenza sul ricorso di Higuain

E’ stato respinto il ricorso del Milan per Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino era arrivato a Roma insieme all’avvocato del club rossonero, Leandro Cantamessa, per l’udienza alla Corte d’Appello Federale in relazione alla squalifica di due turni subita dopo l’espulsione contro la Juve.

Il Pipita, che sperava in uno sconto, si era presentato personalmente per ribadire la propria versione dei fatti e ricostruire il dialogo acceso con l’arbitro del big match di San Siro, Mazzoleni, che lo espulse per proteste. Riascoltato anche lo stesso direttore di gara.

La sentenza è arrivata alcune ore dopo l’udienza: il giudice ha respinto il ricorso del Milan. Niente sconti, l’argentino salterà per squalifica sia la partita contro la Lazio all’Olimpico, sia il match successivo contro il Parma.

Il fatto era avvenuto al 38′ del secondo tempo della sfida con i bianconeri quando Higuain, ammonito in seguito a un contrasto con Benatia, aveva protestato veementemente nei confronti dell’arbitro, che gli comminò un cartellino rosso diretto.

Higuain inquieto anche fuori dal campo: secondo il Corriere dello Sport, il Milan starebbe riflettendo sul riscatto di Higuain, fissato a 36 milioni di euro. Ci sarebbe la volontà di chiedere uno sconto alla Juventus per arrivare alla classica fumata bianca (improbabile che la Vecchia Signora possa accettare di modificare l’accordo sancito in estate). Voci di corridoio raccontano di un Pipita piuttosto nervoso. Il centravanti argentino potrebbe anche prendere in considerazione di chiudere, anzitempo, la sua avventura al Diavolo, facendo le valigie e rimettendosi in gioco altrove. Da ricordare che il Chelsea, del suo ex maestro Sarri, continua ad essere un’opzione più che reale. E la Premier League pare un torneo che intrighi molto lo stesso Higuain.

In realtà, i soldi per il riscatto del Pipita ci sarebbero. Il Siviglia, infatti, ha fatto sapere di essere pronto a riscattare André Silva per una cifra pari a 38 milioni di euro, ossia ciò che serve al Milan per chiudere la trattativa con la Juventus e avere Higuain al 100%. Da capire quali siano le reali intenzioni di tutte le parti in causa.

SPORTAL.IT | 23-11-2018 15:30