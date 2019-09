Milan, è brasiliana l'alternativa a Correa

Con l'avvicinarsi della chiusura del calciomercato e la trattativa per il trasferimento di Angel Correa ancora bloccata, il Milan sta valutando altre alternative per il settore offensivo, e il nome nuovo è quello di Everton Soares, jolly d'attacco in forza al Gremio e vincitore dell'ultima Coppa America con la Nazionale brasiliana.

La dirigenza milanista, secondo quanto riportato dai media sudamericani, ha sondato il terreno per valutare la richiesta del club di Porto Alegre: l'affare può andare in porto per 35 milioni, ma sono da valutare le intenzioni del giocatore ed altre variabili, come il frazionamento del cartellino e gli eventuali bonus da corrispondere al Gremio.

SPORTAL.IT | 31-08-2019 11:05