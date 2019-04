Milan e Jorge Mendes, Gattuso dice tutto

Il pareggio in casa del Parma ha complicato e non di poco la corsa del Milan verso un posto nella prossima Champions League.

La competizione che i rossoneri hanno vinto per sette volte è stregata dal 2014, anno dell’ultima partecipazione del Diavolo, finita ai quarti contro l’Atletico Madrid.

Il Milan è stato raggiunto al quarto posto dall’Atalanta e ha un solo punto di vantaggio sulla Roma, il tutto a cinque giornate dalla fine, con all’orizzonte lo scontro diretto in casa del Torino, distante solo tre punti.

E come se non bastasse è atteso dal ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, a San Siro, dopo lo 0-0 dell’andata all’Olimpico. Il Milan punta a centrare la seconda finale consecutiva per riscattare la brutta sconfitta per 4-0 del 2018 contro la Juventus e sfidare una tra Atalanta e Fiorentina, che all’andata hanno pareggiato per 3-3.

Alla vigilia dell’importantissima gara contro la squadra di Inzaghi Rino Gattuso non ha tenuto la consueta conferenza stampa, ma ha rilasciato un’intervista a Raisport nella quale ha parlato del proprio futuro, che potrebbe essere lontano dal Milan, dopo le indiscrezioni delle ultime ore che lo danno nel mirino del Newcastle grazie ai contatti con Jorge Mendes: "Con Mendes ci vediamo spesso, a entrambi piace la buona cucina e parlare di calcio in modo spontaneo, c’è amicizia, ma quelle sul Newcastle sono voci infondate”

.

Questa invece la presentazione della partita di Coppa: "Le partite contro la Lazio sono sempre tiratissime, centrare una nuova finale dopo quella dell’anno scorso sarebbe molto importante per la nostra stagione".

Le due squadre tornano a sfidarsi dopo le tensioni della recente gara di campionato: "Spero che domani sia uno spot per il calcio italiano, vogliamo vedere uno spettacolo. Dobbiamo pensare solo al campo. Con Simone Inzaghi c'è una grande amicizia, faremo di tutto per comportarci bene, entreremo in campo abbracciati".

SPORTAL.IT | 23-04-2019 21:06