Milan e Napoli sempre in crisi: nulla di fatto a San Siro

Termina in parità Milan-Napoli, secondo anticipo della tredicesima giornata di campionato. A San Siro impattano per 1-1 due squadre in piena crisi d’identità: botta e risposta nel primo tempo, a Lozano replica Bonaventura. Ripresa noiosa e con poche occasioni. La squadra di Ancelotti prolunga il suo digiuno, in classifica resta settima a 20 punti. Il Milan è tredicesimo a 14: il Diavolo ha collezionato quattro punti nelle ultime cinque partite.

Primo tempo equilibrato, il Napoli mantiene maggiormente il possesso palla, mentre il Milan attacca a fiammate. Prima del via Pioli perde Suso per un problema fisico: dal 1′ c’è Rebic. Dopo un avvio favorevole ai rossoneri, i partenopei prendono campo e alla prima occasione gol passano in vantaggio: al 24′ Insigne da fuori area colpisce la traversa con un tiro a giro, sulla respinta piomba Lozano che di testa trafigge Donnarumma.

Passano 5 minuti e i padroni di casa pareggiano: Krunic serve Bonaventura che con uno splendido destro fulmina Meret, trovando l’immediato 1-1. Dopo il botta e risposta la partita si mantiene viva con occasioni nitide da gol da ambo le parti: al 35′ Hysaj sfiora l’autorete intercettando il cross di Hernandez, nel finale Insigne si divora il vantaggio facendosi ipnotizzare da Donnarumma.

Ripresa, Pioli inserisce Kessie per l’acciaccato Rebic. Poi Leao per un Piatek sempre più deludente. I ritmi sono decisamente più bassi, sopraggiunge la paura, il Napoli è sempre in controllo del giro palla ma latitano le occasioni. Ancelotti cambia i due “ribelli” Insigne e Callejon con Mertens e Younes, poi anche Lozano con Llorente ma non riesce a sbloccare lo stallo.

Entrambe le squadre non sono in grado di nuocere all’avversario, e il secondo tempo si spegne tristemente senza grandi occasioni.

SPORTAL.IT | 23-11-2019 20:00