Milan e Piatek inarrestabili: quinta vittoria di fila

Il Milan ha centrato la quinta vittoria consecutiva in serie A: a Verona la squadra di Gattuso ha battuto per 2-1 il Chievo grazie alle reti di Biglia e Piatek (diciannovesimo gol per il polacco) e mette pressione all’Inter, ora staccata di quattro punti dai rossoneri e in campo domenica contro la Spal. Clivensi, a segno con Hetemaj, sempre più ultimi a quota 10 punti.

Primo tempo più complicato del previsto per i rossoneri, che faticano a superare la difesa clivense ben disposta da Di Carlo. Il primo squillo è di Kessié al 15′, l’1-0 arriva però su calcio piazzato e porta la firma di Biglia: l’argentino su punizione manda la sfera all’incrocio dei pali con una traiettoria imparabile per Sorrentino. La partita si accende all’improvviso, e Gattuso viene espulso dopo un battibecco con Meggiorini: Ringhio rischia di saltare il derby della prossima settimana. Il Diavolo va in confusione e al 41′ i padroni di casa pareggiano: Leris pesca in area Hetemaj che di testa supera Donnarumma.

In avvio di ripresa Donnarumma è decisivo su Hetemaj, poi il Milan ritrova il vantaggio grazie a Piatek, a segno in scivolata su assist di Castillejo: gol convalidato dal Var dopo le proteste dei giocatori gialloblu per un possibile fallo su Bani. Acquisito il 2-1, i rossoneri gestiscono e sfiorano il tris ad un quarto d’ora dal termine con Kessié in contropiede e poi con Romagnoli poco prima del 90′.

Il forcing finale del Chievo è infruttuoso: il Milan vince la quinta partita consecutiva ed è sempre più vicino alla qualificazione in Champions League.

Dopo il match uno dei protagonisti, Biglia, si è sfogato a Dazn raccontando i momenti difficili negli scorsi mesi, quando recuperava dall’infortunio: “L’esultanza è dedicata a mia moglie e ai miei figli. Il mio bambino la fa sempre in casa e mi ha detto di farla. Io gli ho spiegato che papà non è uno che segna spesso, ma gli ho promesso che l’avrei ripetuta. Sono stati belli i cori dei tifosi, quando sono fuori soffro sempre e i mesi in tribuna sono stati pesantissimi. Bene i tre punti, ma ora testa alla prossima”.

SPORTAL.IT | 09-03-2019 22:35